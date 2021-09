Guendalina Tavassi, incidente incredibile: lei si sfoga così – VIDEO

Guendalina Tavassi, incidente incredibile per strada: è successo quello che nessuno poteva immaginare, ecco la sua reazione

Non si può piacere a tutti e questo Guendalina Tavassi negli anni lo ha imparato bene., Ma l’ex gieffina, che pure deve fronteggiare haters e criticoni sui social, non immaginava che qualcuno potesse arrivare a danneggiarla quasi fisicamente. Eppure è successo, come lei stessa ha mostrato sul suo profilo.

Nelle ultime ore infatti l’influencer ha scoperto con amarezza che entrambi gli specchietti della sua vettura sono stati danneggiati, in quello che appare chiaramente un atto vandalico. Lei ha incassato, ma poi si è sfogata: “Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un ca**o. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria”.

Poi ha ironizzato sul fatto che il colpevole ha dovuto sprecare tempo e rabbia per arrivare fino sotto casa sua e fare quel danno. Lei comunque non ha voglia di arrabbiarsi: “Il sorriso e la felicità darà sempre fastidio a tutti. A me m’hai fatto perdere solo tempo e soldi. Ma tu, evidentemente, di tempo, cattiveria e soldi ne avevi tanti da sprecare”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tommaso Zorzi, tutto fatto: l’impegno preso con il gigante della TV

Guendalina Tavassi, incidente incredibile: intanto l’ex marito ha trovato un nuovo amore?

Tutto questo è successo proprio nelle ore in cui sul web si inseguivano le indiscrezioni sul possibile nuovo amore del suo ex marito, Umberto D’Aponte. L’imprenditore dopo la rottura ha provato a ricomporre, ma lei adesso da qualche tempo frequenta l’imprenditore Federico Perna.

E allora arriva la risposta. D’Aponte ha postato un selfie in un locale romano accompagnandola con un messaggio, ‘Perchè mi guardi?’. Un selfie che appare anche nelle stories di Klea Marku, modella albanese protagonista dell’ultima edizione di ‘Sex on the beach’. A molti non sembra solo una coincidenza.