Elisabetta Canalis esce allo scoperto: “E’ stato davvero stressante”

Elisabetta Canalis esce allo scoperto ricordando una pagina importante del suo passato negli Stati Uniti. “Per me è stato davvero stressante”

Il ritorno in tv di Elisabetta Canalis con un programma tutto suo ha riportato a galla anche alcuni ricordi del suo passato, come la storia con George Clooney. L’attore americano, di recente, aveva ricordato con piacere la loro storia. E soprattutto aveva ricordato con piacere la compagnia che gli faceva perché, come ha ammesso, è stata la donna più divertente e che l’ha fatto più ridere, una compagnia piacevole.

Elisabetta ha ascoltato e letto. Poi all’esordio con ‘Vite da copertina’, il nuovo programma partito su Tv8 mercoledì 1 settembre, ha ammesso che era vero. “Ma anche George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello, ma è stato stressante. Non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente.

Elisabetta Canalis esce allo scoperto: il gossip ha cambiato la sua vita

Da allora sono passato 11 anni, Clooney ha sposato l’avvocatessa Amal Alamuddin ed è felicemente padre di due gemelli ma anche Elisabetta Canalis è andata avanti. Mamma di Skyler Eva e moglie, intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’ ha confermato di non essere pentita di nulla: “Sono cosciente del fatto di avere perso delle possibilità ma aver guadagnato in felicità. Ho perso delle chance, è vero, ma ho guadagnato qualcosa che stare in Italia non mi avrebbe dato”.

Oggi conduce un programma che parla di gossip, un argomento con il quale ha dovuto anche spesso combattere: “A volte è stato aggressivo con me. Non lo sto rinnegando, però non sempre è stato una figata. Spesso sono stata vittima di fotomontaggi creati a tavolino dai giornali, il 50% dei gossip su di me erano completamente inventati. Quando mi lamento del gossip, mi riferisco solo a questo aspetto”.