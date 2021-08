Fortnite, l’ultimo annuncio conferma i leak: cosa arriva nei prossimi mesi

Se n’è parlato per settimane, e finalmente è arrivata la conferma ufficiale da parte di Fortnite. Ecco le skin in arrivo nei prossimi mesi

Continuano ad arrivare novità su Fortnite. Epic Games ha da poco annunciato tutte le nuove skin in arrivo con l’abbonamento Crew. E non stiamo parlando solo del mese di settembre, ma anche ottobre e novembre. Una carrellata di annunci che non ha fatto altro che emozionare i fan, ora più che mai in attesa di tutte le novità.

Tante delle mimetiche preannunciate fanno in realtà parte di alcuni leaks di cui si era parlato nelle settimane passate. Un grande lavoro da parte dei dataminer, che hanno ora ricevuto la conferma di quanto scovato. Ecco tutte le novità in arrivo da qui al prossimo mese di novembre, anche con la nuova season!

Fortnite, ecco le skin in arrivo fino a novembre

L’annuncio di Epic Games conferma quanto annunciato da alcuni leaks. Con l’abbonamento Crew, sono tantissime le skin in arrivo su Fortnite da adesso e fino al prossimo novembre. Si parte da Prime Ombre, tre agenti ordinari composti in questo modo: il Lupo in Fiamme, Origini del Caos e Sierra. La prima arriverà a settembre, la seconda ad ottobre e così via fino al mese di novembre.

Come spesso accade in questi casi, inoltre, ci saranno stili aggiuntivi esclusivi. Per ottenerli, bisognerà avere tutti e tre i bundle ed essere dunque abbonati a Crew fino alla fine. Se ancora non lo avete fatto, il consiglio è quello di sottoscrivere uno dei piani previsti da Epic Games.