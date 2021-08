Netflix, due super offerte in vista di settembre: utenti in visibilio

Netflix è pronta a proporre due nuove super offerte per ripartire alla grande. Il mese di settembre sarà ricco di novità per gli utenti: i dettagli.

Dopo la stagione estiva che ha segnato un piccolo stop per Netflix, la piattaforma di streaming video è pronta a ripartire intrattenendo gli abbonati del mondo intero. Infatti il colosso di Red Hastings è pronto a lanciare delle nuove offerte per attirare nuovi utenti all’interno dell’applicazione. Sono tantissime le serie amate e pronte a ripartire con una nuova stagione, tra queste troviamo senza ombra di dubbio la Casa di Carta.

L’amatissima serie spagnola è pronta a tornare con la quinta ed ultima stagione. Inoltre la serie sarà divisa in due parti, la prima che verrà pubblicata il prossimo 3 settembre, mentre la seconda invece uscirà a metà dicembre. Adesso gli utenti sono pronti a godersi l’ultima stagione de ‘La Casa di Carta‘ ed i nuovi utenti potranno godere di due nuove offerte, andiamo a scoprire quali sono.

Netflix, due nuove offerte per gli utenti: info e costi

Come abbiamo anticipato sono due le grandi offerte annunciate da Netflix. La prima è legata a Tim ed al suo contenitore TimVision. Infatti il provider italiano ha rilanciato la sua offerta per la tv e consente di accedere anche alla piattaforma streaming al semplice costo di 12,99 euro. Come detto nel prezzo è incluso TimVision ed il decoder TIMvision Box a costo zero.

Mentre invece la seconda offerta è legata al secondo partner in Italia di Netflix, stiamo parlando di Sky. Infatti i clienti della pay-tv satellitare potranno accedere all’intero catalogo del colosso di Red Hastings attraverso l’offerta Intrattenimento Plus. Il pacchetto è ancora più vantaggioso dal punto di vista economico, con gli abbonati che potranno aggiungere Netflix al loro pacchetto pagando solamente 9,99 euro in più al mese.