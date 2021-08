Ballando con le Stelle, il retroscena clamoroso: contrattazioni naufragate

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva, è emerso un retroscena riguardo la partecipazione di una famosissima cantante a Ballando con le Stelle. Scopri cosa è successo e perchè lei non ci sarà.

Mentre la nuova edizione di Amici sta per iniziare, l’addio della maestra di canto Arisa ha lasciato moltissimi spettatori delusi e, soprattutto, confusi. Sembrerebbe infatti che, nonostante la redazione abbia provato a convincerla in ogni modo a rimanere anche quest’anno, lei non abbia voluto sentire ragioni.

Nonostante la sua presa di posizione forte contro le indiscrezioni di Dagospia, Lorella Cuccarini ha effettivamente preso il suo posto nel programma di Maria De Filippi. Con il suo addio a Mediaset, si sono subito rincorse le voci che Arisa volesse tentare una nuova esperienza sul palco di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, ci sarà anche Arisa?

Il 15 novembre 2014 Arisa aveva fatto una sua apparizione a Ballando con le Stelle, dove si era esibita in un tango con Pablo Mojano. Milly Carlucci e la redazione del programma sarebbero stati a lungo in trattativa per concretizzare l’arrivo della cantante, ma Dagospia rivela che le negoziazioni sarebbero naufragate.

Non è chiaro perchè Arisa non abbia accettato di continuare la sua esperienza ad Amici e perchè non sia riuscita a trovare l’accordo per diventare la nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Dal momento che aveva anche rinunciato anche a partecipare al reality Pechino Express, sembra sempre più probabile che Arisa scompaia dalla Tv per un po’.