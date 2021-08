Andrea Damante-Elisa Visari, la dedica che fa impazzire il web: “La più bella” – FOTO

Andrea Damante dopo Giulia De Lellis ha voltato pagina. Il deejay veronese è finalmente felice accanto alla Visari

Dopo la fine dell’amore fiabesco che li ha uniti per tanto tempo, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno definitivamente voltato pagina. Seppure un po’ ‘costretto’ a farlo in quanto sia stata l’influencer a prendere per prima la decisione, il deejay veronese oggi può dirsi felice ed innamoratissimo della giovane attrice Elisa Visari.

Stessa cosa possiamo dire della neo-conduttrice che dopo Damante ha aperto il suo cuore a Carlo Gussali Beretta. Dopo la rottura però non è stato facile ripartire soprattutto per il deejay. Questo ultimo difatti non ha nascosto il suo sconforto quando la De Lellis lo ha lasciato. Intanto le ferite si sono cicatrizzate e Damante è felice accanto alla Visari così come entrambi lasciano trapelare sul web.

Andrea Damante ed Elisa Visari si scambiano dediche su Instagram: emozione tra i fan

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha ritrovato la felicità accanto a Elisa Visari. In vacanza a Ischia, i due nelle ultime ore si sono scambiati delle dediche su Instagram. E’ stata Elisa ad aprire le danze con due scatti accompagnati da semplici parole che arrivano dritte al cuore: “Sei l’estate più bella di sempre“.

Il Dama non ha atteso molto a rispondere: “Anche tu“. Tanto miele dunque tra i due che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fans. Tra i commenti c’è chi li definisce “la coppia più bella“. Il 31enne veronese è innamoratissimo della sua Elisa ed entrambi hanno importanti progetti per il futuro.