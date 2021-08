Giulia Salemi e Gaia Zorzi condurranno un programma: l’annuncio fa impazzire tutti. Le due bellezze del web si metteranno alla prova con un nuovo format

Il ritorno del Grande Fratello Vip si sta avvicinando e iniziano ad uscire tutte le indiscrezioni sui concorrenti e sul cast in generale. Dal 13 settembre, nella classica prima serata del lunedì di Canale 5, ritroveremo i concorrenti famosi della casa più spiata d’Italia. A guidarli da studio ci sarà il confermatissimo Alfonso Signorini, coadiuvato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nel ruolo di opinioniste. Ma le trasmissioni collegate al reality non finiscono qui, visto che ci sarà anche un’altra sorpresa piuttosto interessante. Come anticipato dalla rivista Chi, infatti, anche Giulia Salemi tornerà a far parte del cast del GF Vip 6, ma non come concorrente bensì come conduttrice.

Si perchè le verrà affidato il format del ‘GF Vip Party’, ovvero l’emanazione web del programma, che sarà trasmesso sul portale di Mediaset Infinity.

Giulia Salemi e Gaia Zorzi condurranno un programma: l’annuncio fa impazzire tutti

Ma la bellissima showgirl e influencer non sarà da sola. Ad affiancarla infatti ci sarà un altro volto femminile strettamente legato al Grande Fratello. Stiamo parlando di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, vincitore uscente del gioco.

Dopo essere comparsa diverse volte in tv, per fare delle soprese al fratello rinchiuso nella Casa, Gaia ha raccolto davvero un ottimo seguito sui social, tanto da venire promossa in questa nuova veste. In realtà il format ‘Party‘ era già stato lanciato con la scorsa edizione, ma quest’anno si preannuncia ricco di novità, oltre a passare sul web.

Non resta che attendere la metà di settembre per scoprire tutte le curiosità che sicuramente sapranno tirar fuori le due ragazze. I social nel frattempo sono già in fermento, così come i fan.