Festival di Sanremo, retroscena clamoroso: “Potevamo perdere tutto”

Festival di Sanremo, retroscena clamoroso, Un grandissimo protagonista del passato allo scoperto: “Potevamo perdere tutto”

La storia del Festival di Sanremo è stata scritta dai cantanti ma anche dai conduttori che si sono alternati sul palco tra il Teatro Ariston e il Casinò della città ligure. Ma la storia poteva anche cambiare, come confessa oggi Pippo Baudo intervistato da ‘Libero’. hi meglio di lui, che l’ha presentato ben 13 volte, per svelare i suoi segreti?

Uno in particolare, quando il Festival ha rischiato seriamente di cambiare sede e spostarsi alcuni chilometri più in là emigrando all’estero. Baudo racconta che il principe Ranieri di Monaco lo chiamò personalmente per proporgli di organizzarlo a Montecarlo, in una struttura diversa e con mezzi economici importanti.

Ma lui disse no: “Declinai l’offerta e feci aggiungere il genitivo Sanremo”. Già, perché fino ad allora era ‘solo’ il Festival della canzone Italiana ma oggi tutto lo conosciamo cin questa declinazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 20, Aka7even stupisce i fan: l’annuncio che cambia il futuro

Festival di Sanremo, retroscena clamoroso: Pippo Baudo promuove la coppia Amadeus-Fiorello

Dall’alto della sua lunghissima esperienza, però, Pippo Baudo ha parlato anche di chi c’è al timone oggi. Amadeus gli piace molto e l’aveva rassicurato nel 2019 quando per la prima volta aveva deciso di accettare quel ruolo per l’anno successivo: “E poi la coppia con Fiorello funziona”, ha spiegato.

Amadeus ci sarà sicuramente perché la Rai ha ufficializzato tre settimane fa la sua conferma come direttore artistico e conduttore. Al momento non sappiamo ancora se tornerà pure Fiorello, ma tutto porta a pensare che la coppia possa di nuovo formarsi per un’ultima volta prima di passare il testimone.