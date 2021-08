Calciomercato Inter, nome nuovo per l’attacco: sarà lui l’erede di Lukaku

Calciomercato Inter, si infiamma la ricerca del nuovo Lukaku. C’è un nome nuovo a sorpresa dalla Serie A

La prima di campionato è andata per l’Inter di Simone Inzaghi. 4-0 al Genoa, prestazione più che convincente e ingranaggi che già iniziano a funzionare. La squadra funziona, ma probabilmente manca ancora un rinforzo per chiudere questa turbolenta finestra di calciomercato.

Serve l’erede di Lukaku, colui che affiancherà Edin Dzeko e Lautaro Martinez per la conquista del 20esimo Scudetto. Tra i tanti nomi fatti, nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, c’è Belotti per l’attacco: si lavora al colpo last minute

Potrebbe essere Andrea Belotti il colpo a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Questo calciomercato si chiuderà con l’arrivo di una punta per i nerazzurri, e la punta campione d’Europa continua ad essere in uscita dal Torino.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Cairo potrebbe mollare e lasciare andare il suo capitano per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Marotta ci sta pensando, e potrebbe portare avanti la trattativa già nei prossimi giorni.