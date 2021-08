TikTok passa la palla agli utenti: la nuova feature sarà gestita da loro

Una nuova super funzione è in arrivo su TikTok, e sarà gestita direttamente dagli utenti! Ecco tutti i dettagli a riguardo

Continua a crescere la piattaforma di ByteDance TikTok, con milioni di visualizzazioni e contenuti che ogni giorno vengono pubblicati dai migliori creator sul mercato. L’azienda vuole cavalcare l’onda e sta lavorando a tantissime novità sicuramente molto interessanti.

L’ultima di queste è già stata rilasciata negli Stati Uniti e in Canada, ma presto potrebbe arrivare anche in Italia. Si tratta nello specifico di TikTok Radio, che avrà un dettaglio in particolare: la programmazione verrà “gestita” dagli utenti stessi.

Con TikTok Radio, la programmazione viene gestita dagli utenti

Si tratta probabilmente della prima volta in assoluto per un social network: è stata lanciata una feature vera e propria gestita interamente dagli utenti. TikTok Radio potrà vantare alcuni conduttori d’eccezione come 8illy, Cat Haley, Hindzsight, Lamar Dawson e Taylor Cassidy, ai quali vanno aggiunto siti come Ed Sheeran, Lil Las X, Dixie D’Amelio, Bella Poarch e molti altri.

I brani che andranno in riproduzione sono proprio quelli legati ai video in tendenza su TikTok. Ed è per questo motivo che la programmazione passerà in mano agli utenti stessi.