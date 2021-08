Tommaso Zorzi fa ritorno sui social: il motivo del suo ‘allontanamento’

Dopo giorni di assenza sui social Tommaso Zorzi è tornato, spiegando ai suoi followers i motivi del suo allontanamento: le dichiarazioni dell’influencer.

Torna sui social Tommaso Zorzi ed a sorpresa spiega a tutti i suoi fan i motivi del suo allontanamento. L’influencer aveva annunciato qualche settimana fa di aver bisogno di rallentare un po’ i ritmi e prendersi una pausa da Instagram, dove è solito postare tantissime foto e stories. Così Zorzi è volato alle Isole Eolie per trascorrere una vacanza insieme al suo nuovo compagno, Tommaso Stanzani.

Nonostante l’ex gieffino ami interagire con i propri followers, stavolta aveva capito che era il momento di staccare la spina per ricaricare le pile in vista del nuovo anno lavorativo. I fan però sembrerebbero delusi da questa assenza dell’ex concorrente di Riccanza e gliel’avrebbero fatto presente. Andiamo quindi a vedere le parole con cui Tommaso ha riaperto il suo attivissimo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi torna su Instagram: nuovo dialogo con i followers

Tommaso Zorzi è quindi pronto al nuovo anno lavorativo e lo ha fatto sapere attraverso i propri profili social. Infatti l’influencer è tornato a parlare anche dei fatti di attualità all’interno della penisola. Parlando di quello che sta succedendo in Haiti ed in Afghanistan, Zorzi ha affermato dinanzi ai propri followers: “Ho messo in prospettiva quelli che pensavo essere i miei problemi“, Tommy ha poi concluso con una riflessione profonda: “In fin dei conti siamo nati in questa parte di mondo che permette di essere liberi“.

Questa riflessione di Zorzi ha trovato il consenso di tutti i followers, che si considerano fortunati ad essere nati da questa parte del mondo. Così Tommaso ha dimostrato ancora una volta di essere una persona dotata di una grande sensibilità ma anche dalla grande profondità. Inoltre nonostante abbia sospeso l’amicizia con Oppini, adesso Tommy starebbe concentrando tutte le sue forze sulla love story con Tommaso Stanzani. I due stanno vivendo una storia d’amore molto bella e sembrerebbero pronti alle presentazioni in famiglia.