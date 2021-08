Uomini e Donne, ex famoso tronista spiega l’esilio: “Non sanno come fare”

Uomini e Donne, ex famoso tronista spiega l’esilio dalla televisione e da un certo tipo di programmi: “Non sanno come fare”

Nessuno come lui nella storia di Uomini e Donne che pure negli anno ha sfornato tantissimi personaggi e coppie che ancora oggi sono amate dal pubblico. Ma Luca Dorigo occupa un posto speciale, perché in fondo è l’unico ad essere salito per tre volte sulla poltrona rossa da tronista.

Da allora sono passati 15 anni, lui si è ricostruito una carriera come dj facendosi apprezzare anche per questo tipo di lavoro. Ma da un anno e mezzo per la sua categoria è cambiato tutto e il lavoro è diventato molto più difficile. con tutti i locali prima chiuso e ora molto limitati.

Ecco perché non gli dispiacerebbe riprovarci in tv, come ha ammesso in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Di recente infatti a Fanpage aveva ammesso che lo scorso aveva partecipato ad un provino per il Grande Fratello, ma poi non era stato chiamato, Il suo sogni però rimane L’Isola dei famosi. però crede che non lo chiameranno perché “penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà”.

Uomini e Donne, ex famoso tronista spiega l’esilio: lui intanto si è reinventato una vita

Così, in attesa di una nuova occasione nel mondo della televisione che è stato anche suo nonostante non sia riuscito a farlo suo fino in fondo, si aggiusta con altro. Ultimamente, ad esempio, per sopperire alle mancate entrate con la sua attività principale, sta dando una mano ad un amico palchettista per montare pavimenti.

Alla rivista ha confessato che lui non è certo uno che sta con le mani in mano, in attesa che qualcuno si ricordi che esiste, ma di essere disposto a fare di tutto. “I miei genitori mi hanno insegnato il senso del dovere. Poi quando si potrà tornerò finalmente a fare musica…”. Sempre in attesa di partecipare ad un reality.