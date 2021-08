Morto Francis Mossman, era la stella di una nota serie tv che anche in Italia era andata molto bene. Il suo ultimo messaggio doloroso

Forse il suo nome non vi dice molto, ma ha recitato in una delle serie tv più viste degli ultimi 10 anni. Francis Mossman è stato infatti uno dei protagonisti di ‘Spartacus’ ed è stato trovato morto il 14 agosto a Sydney, in Australia.

Una nuova tragedia che ha colpito il cast della serie tv. Dieci anni fa infatti uno deglui altri protagonisti, Andy Whitfield, era morto per un tumore e la produzione lo aveva poi sostituito con Liam McIntyre. Mossman invece dopo aver terminato le riprese di quella serie tv, dal 2013 al 2017 ha lavorato in un’altra produzione, ‘The Horizon’.

Morto Francis Mossman, la famiglia ha organizzato una raccolta fondi: il motivo

Nessuna spiegazione ufficiale sulla morte dell’attore anche se molti indizi fanno pensare che a soli 33 anni Mossman possa essersi tolto la vita. “Chi sapeva che questo ragazzo avrebbe sopportato così tanto dolore?”, aveva scritto solo pochi giorni fa sul suo profilo Instagram. E come ha spiegato la famiglia al ‘Daily Mail Australia’, era alle prese con “vecchie cicatrici e traumi del liceo, di cui ha parlato nel suo ultimo post”.

Ora i due fratelli dell’attore hanno pubblicato un annuncio sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere fondi destinati a farlo rimpatriare e per le spese dei funerali. “Francis era una forza energica e un fratello e un figlio molto amato. Il suo sorriso e la sua presenza energica mancheranno molto a coloro che hanno la fortuna di averlo conosciuto. L’ultimo desiderio della madre di Francis è vedere suo figlio un’ultima volta prima che venga sepolto. Con il vostro aiuto e la vostra generosità, vogliamo che questo accada per lei”.