Roberta Capua, finalmente rivela il suoi piani dopo Estate in Diretta

Roberta Capua ha finalmente raccontato quali sono i suoi piani professionali dopo il successo nella conduzione di Estate in Diretta insieme a Gianluca Semprini: che cosa le riserverà il futuro? Di sicuro, lei non sarà concorrente di un reality.

Dopo la nascita di suo figlio, Roberta Capua è di fatto scomparsa dal mondo dello spettacolo. Nel 2017 è stata concorrente di Celebrity Masterchef, e successivamente ha avuto dei brevi impegni sia su Sky che su Tv8. La chiamata di Coletta per l’Estate in Diretta ha segnato il ritorno in Rai dopo quasi quindici anni.

Roberta Capua, con la sua eleganza ed intelligenza, oltre al feeling con il co-conduttore Gianluca Semprini, è riuscita a mettere ancora una volta tutti d’accordo. Gli ascolti dell’Estate in Diretta sono stati ottimi, e sia gli spettatori che gli addetti ai lavori l’hanno promossa. A fine estate la domanda sorge spontanea: cosa farà a fine del programma?

Ecco Roberta Capua mentre scherza con il collega Gianluca Semprini nel corso della trasmissione Estate in Diretta:

Cosa farà Roberta Capua dopo l’Estate in Diretta?

Roberta Capua ha raccontato al settimanale Vero che le sue aspettative verso il mondo dello spettacolo, ad oggi, sono veramente basse. Lei sa bene che non esiste alcuna meritocrazia, e questo ovviamente è un limite alla carriera di cui lei tiene conto. Non nasconde, però, che dopo l’Estate in Diretta vorrebbe continuare a lavorare.

Poi fa la triste rivelazione: fino ad oggi non le è arrivata nessuna offerta, neanche dalle reti Tv avversarie della Rai. Questo significa che, per il momento, questi sono gli ultimi giorni in cui si potrà vedere l’ex Miss Italia in televisione. Subito dopo, lei farà ritorno a Bologna, dove vive con il marito ed il figlio di ormai tredici anni.