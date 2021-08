Meteo, ultimo giorno di caldo intenso: da domani sarà tregua

Meteo, ultimo giorno di caldo intenso su tutto il Paese: le previsioni attuali confermano che da domani sarà tregua generale

Fino ad oggi le previsioni meteo per la lunga estate italiana hanno sempre centrato con sufficiente anticipo variazioni e fenomeni anche se non ne possono indicare l’intensità. E per chi considera eccessive le temperature percepite nelle ultime settimane c’è finalmente una buona notizia.

Quella di oggi, martedì 17 agosto, secondo le anticipazioni meteo sarà anche l’ultima giornata di caldo intenso e afoso con le temperature che in alcune zone sfiorano i 40°. Già nelle prossime ore comincerà un calo su tutto il Nord e non solo nelle zone montane e pedemontane. A seguire, il fresco arriverà anche sulle regioni tirreniche del Centro-Sud mentre Calabria, Sicilia Basilicata e Puglia rimarranno sopra le medie stagionali.

Meteo, ultimo giorno di caldo intenso: arrivano di nuovo le prime piogge

Andando nel dettaglio, gli effetti della perturbazione che arriva dal Nord Europa saranno per ora modesti modesta con qualche temporale sparsi su Alpi, regioni adriatiche e zone interne del Centro-Sud. Al mattino previste piogge isolate in Friuli e temporali in Campania mentre al pomeriggio e sera si sposteranno nel Gargano e nelle Marche.

Tra oggi e domani la colonnina comunque potrebbe scendere anche di 8-10 gradi soprattutto al Nord. Ma è in arrivo di nuovo l’alta pressione africana che da giovedì 19 porterà nuovamente condizioni di stabilità su tutta l’Italia. Ecco perché le previsioni annunziano un nuovo weekend di grande caldo quasi ovunque.