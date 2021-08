Kledi Kadiu, cosa fa oggi il ballerino lanciato da Maria De Filippi: che sorpresa

Gli amanti della televisione ricorderanno senza ombra di dubbio Kledi Kadiu, il ballerino lanciato da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cosa fa oggi.

In molti ricorderanno Kledi Kadiu, il ballerino e coreografo albanese lanciato da Maria De Filippi. Il 47enne, nonostante stia lontano dai riflettori, non ha mai abbandonato il mondo della danza infatti ancora oggi è impegnato con l’insegnamento nelle scuole e i vari spettacoli in giro per l’Italia. L’ultimo spettacolo presentato dal coreografo è un omaggio alla compianta Carla Fracci. Kledi ha ideato il tutto in compagnia di Silvia Frecchiami.

L’omaggio alla ballerina scomparsa trova come protagonista anche un’orchestra con 97 elementi. Inoltre nel cast troviamo Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Infatti Kadiu ha rivelato come l’italo-catalana abbia una carica e una personalità eccezionali. Ma in molti si sono chiesti se Kledi tornerà mai in televisione. Andiamo quindi a vedere le sue parole riguardo l’argomento durante la sua ultima intervista.

Kledi Kadiu tornerà in televisione? La rivelazione

Kledi Kadiu ha dato le ultime sul suo futuro al settimanale ‘Intimità’. L’artista si è detto pronto a qualsiasi chiamata in tv da parte di Maria De Filippi, con la quale ancora oggi ha un ottimo rapporto ma nonostante ciò è consapevole che sul piccolo schermo c’è pochissimo spazio per la danza.

In merito al caldo argomento il ballerino e coreografo ha affermato: “Trovo che oggi si faccia tutto in maniera un po’ frettolosa e purtroppo i risultati si vedono. Constato che da qualche tempo c’è meno rispetto per la danza, che non sembra avere più un futuro“. Fortunatamente Kledi ha sottolineato come ad oggi le scuole danza siano ancora in grado di produrre tantissimi ballerini capaci. Nonostante ciò in Italia si sta perdendo la cultura della danza, con tantissimi ballerini che si trasferiscono all’estero. Vedremo quindi se Maria De Filippi richiamerà Kadiu, che al momento è impegnatissimo con il teatro.