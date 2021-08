Temptation Island, fiori d’arancio per una nuova coppia? Spunta l’annuncio

Il loro amore è sbocciato solo poche settimane fa a Temptation Island e intanto già si parla di matrimonio: l’annuncio ha sconvolto il web

Dopo essersi messi in gioco a Temptation Island, la relazione tra Manuela Carriero e Stefano Sirena è definitivamente finita. I due hanno deciso di terminare il viaggio nei sentimenti intraprendendo due strade diverse. Solo il giorno prima della finale, la Carriero ha deciso di lasciarsi andare del tutto al bel tentatore napoletano Luciano Punzo.

La relazione tra i due è stata da molti criticata sui social. C’è chi ha subito pensato che fosse solo una montatura per fare gossip e chissà se anche quest’ultima notizia non scatenerà sgomento sul web: a distanza di poche settimane si parla già di fiori d’arancio! E’ stata proprio l’ex di Stefano Sirena a tirare fuori l’argomento con i suoi followers: l’idea di sposare Luciano c’è e la manda su di giri. Manuela a differenza di quanto si dica sui social, è sicura dell’amore reciproco che c’è con il tentatore napoletano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Paola Perego, importanti rivelazioni sorprendono i fan: “Sotto effetto dei farmaci”

Manuele Carriero e Luciano Punzo, fiori d’arancio per la coppia nata a Temptation Island? “I presupposti ci sono”

La Carriero rispondendo ai followers di Instagram ha dichiarato che sposarsi è da sempre il suo più grande sogno e perché non coronarlo con Luciano Punzo? Secondo l’ex di Sirena, il bel tentatore che poco alla volta le ha rapito il cuore, crede nei suoi stessi valori: “I presupposti per il matrimonio ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, volto noto accusa Dayane Mello: “Mi ha ferito”

Ma cosa ne pensa Manuela della presenza di una figlia nella vita di Luciano (l’ex tentatore è già padre)? Ebbene, anche in questo caso per la 31enne non ci sono problemi. Se in passato la cosa l’avrebbe non poco spaventata, adesso Punzo l’ha fatta ricredere. “Avere una bimba è solo un valore aggiunto” ha spiegato la Carriero. “Hanno un rapporto così bello, è impossibile non innamorarsi di loro”.