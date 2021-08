Gino Strada, morto a 73 anni il fondatore di Emergency

Una grande perdita per l’umanità: a 73 anni è scomparso Gino Strada, è stato il fondatore della ONG Emergency

Gino Strada si è spento oggi, venerdì 13 agosto, a 73 anni. Nonostante non siano ancora note le cause della morte del fondatore della ONG Emergency, è risaputo che Strada aveva problemi al cuore. Un medico chirurgo che ha donato la sua vita agli altri, in 25 anni con la sua ONG ha salvato migliaia di vite e compiuto buone azioni in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE > > > Covid, Vaia (Spallanzani) a iNews24: “Senza vaccini e misure di sicurezza ci aspetta un brutto autunno”



Per la sua capacità dialettica e professionale, Gino Strada è stato contattato in pieno periodo Covid dall’allora Governo Conte che ha pensato a lui per la salvaguardia della sanità calabrese.