Sanremo 2022, forfait di Fiorello? Grandi novità per il conduttore

Amadeus è stato riconfermato come direttore artistico del Festival di Sanremo 2022. Ma al suo fianco vedremo ancora Fiorello? Le parole di Maurizio Costanzo

Mancano alcuni mesi all’inizio del Festival di Sanremo ma è il momento di cominciare a lavorare sull’organizzazione dell’intera kermesse. Intanto una domanda sorge spontanea: chi sarà il direttore artistico? Ebbene, proprio in questi giorni è stato riconfermato per il terzo anno consecutivo il grande Amadeus.

Il conduttore siciliano negli ultimi due anni è riuscito ad organizzare una kermesse senza precedenti ed è quasi certo che sarà lo stesso anche per il 2022. Inoltre il pubblico spera di rivedere al suo fianco l’amico Fiorello. Assieme allo showman il conduttore del Festival ha formato una coppia che è piaciuta moltissimo al pubblico del piccolo schermo. Ma Fiorello sarebbe disposto a tornare sul palco dell’Ariston? C’è chi nutre dei forti dubbi: è il caso di parlare del celebre giornalista Maurizio Costanzo.

Sanremo 2022, Fiorello sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo? Parla Maurizio Costanzo

Sul palcoscenico dell’Ariston in molti vorrebbero rivedere al fianco di Amadeus l’amico Fiorello. A tal riguardo, sulle pagine del settimanale Nuovo il celebre giornalista e conduttore, Maurizio Costanzo, ha espresso una propria opinione. “Non posso che sperare che la Rai gli confezioni un programma su misura, anche perché vederlo per la terza volta a Sanremo sarebbe una replica che non lo valorizzerebbe e non so nemmeno se lui accetterebbe di rifare il Festival”, ha dichiarato il marito della De Filippi.

Difatti, Maurizio Costanzo è convinto che Fiorello non tornerebbe tanto facilmente sul palcoscenico di Sanremo. Lo showman siciliano ha bisogno di stimoli nuovi: “Rosario non è un conduttore qualunque da posto fisso in tv, torna se ha qualcosa di valido da proporre”, ha aggiunto Costanzo su Nuovo.