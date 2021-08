Calciomercato Milan, accordo per un campione d’Europa: sgambetto all’Inter

Il Milan è pronto ad accogliere in rosa un campione d’Europa. Altro regalo per mister Pioli che in prossimità dell’inizio del campionato spera di avere la squadra al completo.

Il Milan è la squadra italiana più attiva sul mercato. Maignan, Giroud, Ballo Touré, i riscatti di Tonali e Tomori e il prestito biennale di Brahim Diaz. Tutti colpi importanti che dimostrano quanto sia ambizioso il piano della società che l’anno prossimo, quanto meno, vorrebbe confermare la qualificazione in Champions League.

Stefano Pioli nonostante i numerosi rinforzi si aspetta ancora altri quattro acquisti: un terzino, un centrocampista (se parte Pobega), un trequartista e un esterno offensivo. Maldini e Massara lavorano incessantemente e nelle ultime ore sembra essere quasi fatta per un campione d’Europa.

Calciomercato Milan, accordo per un campione d’Europa: altro rinforzo per Pioli

Stando a quanto appreso dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, sono ore caldissime per quanto riguarda la trattativa che porterebbe Alessandro Florenzi al Milan. Il campione d’Europa, protagonista in Francia con il PSG e con gli Azzurri, era cercato dall’Inter ma adesso sembra essere a un passo da vestire la maglia rossonera.

L’operazione procede verso la chiusura e la formula è quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. La dirigenza rossonera, sempre secondo il noto giornalista, ci sta lavorando da giorni. L’intenzione è quella di portare il prima possibile un nuovo terzino alla corte di Pioli.