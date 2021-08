Isabella Ricci, dama amatissima di Uomini e Donne, ha lanciato un appello toccante sui social dove ha invitato gli utenti a non ripetere più lo stesso errore.

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto nascere una nuova stella nel trono Over. I telespettatori, dopo aver visto affermarsi come regina del programma Gemma, hanno aperto le braccia e accolto con affetto Isabella Ricci, che in poco tempo è riuscita a conquistare sia il pubblico che il cast del dating show. Ciò che la distingue dalle altre sono la classe, l’eleganza e la sua bellezza particolare.

Durante l’estate, la dama ha deciso di entrare nel mondo dei social media per continuare ad essere in contatto con il pubblico di Uomini e Donne. Isabella spesso utilizza i social media per condividere con i suoi ammiratori le sue passioni e i suoi hobby, ma nelle ultime ore ha anche utilizzato la piattaforma per fare un annuncio.

Uomini e Donne, Isabella Ricci e il toccante appello: “Non fatelo più”

La dama vuole porre l’accento sulle problematica che puntualmente si ripropone ogni estate, l’abbandono degli animali domestici. “Buongiorno a tutti. Non voglio fare la solita preghiera a quelli che abbandonano i cani, perché so che è inutile farlo”.

Dopo la breve introduzione, la richiesta di aiuto. Isabella, amante degli animali, ha chiesto a chiunque vede un animale abbandonato di non restare indifferente. Tutti possono prestare soccorso, prendendo la povera bestiola e portandola nel canile o nel centro più vicino. La dama, insomma, chiede una cosa solamente: “Non li lasciate in mezzo alla strada”.