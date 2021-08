Calciomercato Juventus, nuova svolta per Cristiano Ronaldo: la destinazione è pazzesca

Nuova indiscrezione di calciomercato per la Juventus, con Cristiano Ronaldo che, a sorpresa, potrebbe partire: la destinazione è inaspettata.

Sembra quasi tutto fatto per Leo Messi al Paris Saint-Germain. L’arrivo del campione argentino in terra francese esclude l’ultima meta possibile per la partenza di Cristiano Ronaldo durante questo agosto. Il calciomercato della Juventus, quindi, dovrebbe continuare con i bianconeri certi della permanenza di CR7. Al momento però il rinnovo è in una fase di stallo, con Ronaldo che potrebbe dire addio a parametro zero il prossimo mese di giugno.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, piano ‘alla Morata’ per il top player: nome pazzesco!

Stando a quanto riportato da calciomercato.it l’ultimo ricco contratto di una gloriosa carriera, a sorpresa, potrebbe arrivare dagli Usa. Infatti CR7 sembrerebbe essere corteggiato dall’Inter Miami di David Beckham. Una trattativa che potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il club dell’ex campione inglese è già ambitissimo e nell’ultima finestra di mercato è riuscito a mettere a segno i colpi Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain, provenienti proprio dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo era vicino al ritorno al Real Madrid: i primi contatti a luglio

Durante il mese di luglio Cristiano Ronaldo era chiamato a decidere il suo futuro. Terminato in anticipo l’impegno ad Euro 2020, la dirigenza juventina ha chiesto a CR7 le sue intenzioni per il proseguo della carriera. Il campione, dopo aver sondato l’idea PSG, ha deciso di restare sotto la mole, per provare la seconda esperienza sotto la guida di Massimiliano Allegri. Eppure Ronaldo è stato vicinissimo all’addio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: grande talento in arrivo!

Infatti Florentino Perez, patron del Real Madrid e grande amico di Andrea Agnelli, ha pensato a lungo ad un ritorno dell’amatissimo CR7. Lo stesso club spagnolo aveva avanzato diverse proposte di scambio, che però non hanno trovato l’interesse della Juventus. Nella giornata di ieri Perez e Agnelli si sono incontrati nuovamente ed oltre a sondare una rinascita della SuperLega hanno parlato anche di mercato. Bisognerà quindi da capire se il patron spagnolo è ancora interessato ad un ritorno di Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu.