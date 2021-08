Meteo, tornano i temporali: giovedì con rovesci e tanta instabilità

Il meteo sulla penisola italiana tornerà ad essere segnato dai temporali. Durante questo giovedì avremo rovesci e diverse note di instabilità: i dettagli.

Questo giovedì vedrà la penisola divisa ulteriormente tra anticiclone e maltempo. Infatti il meteo delle prossime 24 ore sarà caratterizzato da improvvisi temporali che andranno a contrastare la vasta area anticiclonica. Nonostante ciò l’anticiclone africano riuscirà a far sentire la sua massima potenza, facendo registrare dei valori termici piuttosto elevati. Al Nord e su parte del Centro invece una maggior ingerenza delle correnti più fresche in arrivo dall’Atlantico.

Le prime ore di questo giovedì saranno caratterizzate dalle residue precipitazioni che bagneranno le regioni del Nord. Infatti è sotto stretta osservazione l’area del Triveneto dove piogge, rovesci e temporali colpiranno già dalla prima luce del giorno. Più stabile nonostante il fresco al Centro Italia, mentre al Sud il clima sarà raffreddato leggermente dalla presenza del Maestrale. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul paese dal punto di vista meteorologico.

Meteo, imminente ritorno dei temporali: nuova fase di maltempo per l’Italia

Una nuova perturbazione rischia di far diminuire le temperature sull’Italia, specialmente al Nord. Infatti i temporali tornano a cadere sulla penisola ed arriveranno a colpire non solo le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali e parte del Sud. Qui però nonostante alcune precipitazioni isolate avremo comunque temperature elevatissime su tutto il settore. Andiamo quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tantissima instabilità al mattino, specialmente su Emilia Romagna e Triveneto. Qui infatti cadranno gli ultime temporali e rovesci, prima di lasciare spazio ad una nuova fase anticiclonica. Altrove avremo già le prime schiarite ed una situazione poco nuvolosa. Le temperature faranno registrare un lieve calo, con massime che oscilleranno dai 25 ai 30 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un veloce transito di di rovesci e temporali che andranno dalle coste tirreniche a quelle adriatiche. Queste precipitazioni, però, risulteranno in esaurimento durante le ore pomeridiane. In generale le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che andranno dai 26 ai 31 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo annuvolamenti compatti tra Campania e Molise, con deboli piogge che potrebbero colpire al mattino. Queste precipitazioni si esauriranno velocemente, riportando ben presto un clima sereno sulle regioni meridionali. Anche qui avremo le temperature in calo per la prima volta, con valori massimi che oscilleranno dai 32 ai 37 gradi.