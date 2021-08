Fortnite annuncia una nuova arma: è potenzialmente devastante

Questa mattina, Fortnite ha annunciato l’arrivo della versione 17.30 che, tra le altre cose, aggiunge una nuova arma devastante

Continuano ad arrivare aggiornamenti su Fortnite. Da questa mattina, gli utenti possono installare la nuova versione 17.30 del battle royale. Diverse le novità introdotte anche questa volta da Epic Games, di cui una in particolare spicca rispetto alle altre: una nuova arma (già disponibile).

Si tratta del Grab-Itron, già preannunciata con alcuni leak qualche giorno fa e finalmente utilizzabile dagli utenti in-game. Grazie ad una speciale tecnologia IO, questo oggetto consentirà ai giocatori di afferrare oggetti dall’ambiente e scagliarli in giro per distruggere strutture e infliggere enormi danni agli avversari. Come annunciato in un tweet dall’account di Fortnite, quest’arma si comporterà in modo simile al raggio traente UFO.

Fortnite, tutti i dettagli dell’aggiornamento alla versione 17.40

Sono diverse le novità aggiunte da Epic Games su Fortnite con l’ultimo aggiornamento alla versione 17.40 del gioco. Oltre alla nuova arma Grab-Itron, nell’update sono incluse anche le basi per il prossimo Rift Tour. Stiamo parlando di un’esperienza musicale tutta nuova in arrivo sul battle royale, che avrà luogo per tre giorni a partire da venerdì. Ariana Grande è la grande ospite internazionale annunciata, con un super festival virtuale visibile sia in una modalità dedicata che sui vari canali Twitch e YouTube del videogioco.

Per celebrare al meglio il tutto, i fan potranno acquistare sia la skin di Ariana Grande che gli zaini bling, come parte della serie Icon. Saranno poi disponibili missioni di gioco che permetteranno di ottenere schermate di caricamento, spray ed emoticon esclusive. Chiunque prenderà parte all’evento, poi, riceverà gratuitamente anche un ombrello commemorativo chiamato Cuddly Cloudcruiser.