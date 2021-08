Jay Pickett, morto sul set a soli 60 anni: lascia la moglie e tre figli

Il triste annuncio da parte di un amico e collega, a 60 anni si è spento Jay Pickett: lascia una moglie e tre figli

“Ieri ho perso un buon amico e il mondo ha perso una grande persona. Jay Pickett ha deciso di volare in cielo. Jay è morto seduto su un cavallo pronto a legare un manzo nel film Treasure Valley in Idaho: da vero cowboy. Jay ha scritto la storia e vi ha recitato. È stato anche coproduttore con me e Vernon Walker. Ci mancherà davvero”. Questo è il triste annuncio lanciato dall’amico e collega Jim Heffel.

Attualmente non sono note le cause della morte dell’attore appena 60enne, non è chiaro se si tratta di infarto o qualcosa che Jay portava con sé da tempo: sull’accaduto, infatti, non ci sono dichiarazioni di amici o parenti.

Jay Pickett, la carriera dell’attore americano

A seguito degli studi alla Boise State University, Jay Pickett ha iniziato a fare le sue prime apparizioni in alcuni show televisivi degli anni ’80. Tra i titoli cui ha preso parte figurano quelli di Rush Week nel ruolo di Parker, Eve of Destruction nel ruolo dell’uomo della Jeep, Rumpelstiltskin come Russell Stewart, Bundy: An American Icon nel ruolo di Ross Davis, Abandoned come il detective Franklin, Soda Springs come Eden Jackson, nonché co-sceneggiatore e produttore, Matter of Faith nel ruolo di Stephen Whitaker e per ultimo A Soldier’s Revenge come Kennedy.

I suoi ruoli più noti sono, senza dubbio, quello del paramedico e insegnante Frank Scanlon nella serie ABC Port Charles e David Harper nella serie General Hospital.