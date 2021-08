Anticipazioni Tempesta d’Amore, una coppia conoscerà il suo destino

Anticipazioni Tempesta d’Amore nelle prossime puntate italiane della soap tedesca una coppia finalmente conoscerà il suo destino

In mezzo alle mille repliche che popolano l’estate in tv, per fortuna c’è anche spazio per gli inediti. Come le soap che non vanno ma in vacanza ed è anche il caso di Tempesta d’Amore, ogni sera su Rete 4 poco prima delle 20. Le puntate italiane della prossima settimana, se possibile, complicheranno ancora di più la situazione per alcuni dei protagonisti.

Ariane sarà sul punto di essere scoperta da Selina. Quest’ultima infatti entrerà in casa sua mentre è con Erik, anche se non li sorprenderà direttamente perché in quel momento l’uomo è in bagno e lì resterà. Selina però vedrà un orologio da uomo abbandonato sul comodino e successivamente lo noterà al sul polso di Erik. Mettere insieme i due fatti, per lei sarà come un gioco. Ma Ariane ancora una volta avrà la meglio, pagando Max per darle un bacio davanti a tutti, indossando l’orologio di Erik per allontanare i sospetti.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian e Maja si avvicinano pericolosamente

Ma al centro della trama torneranno anche Maja e Florian. Una distrazione di quest’ultimo consentirà al coniglietto Napoleone di scappare e questo farà imbestialire la ragazza. Così, alla fine, per andare a ritrovarlo partiranno insieme con un tandem e la gita inattesa cambierà la loro vita.

I due ragazzi avranno una discussione animata e alla fine il ragazzo bacerà la figlia di Selina, che però non accetterà le avances. Quella mossa però la convincerà che le sue intenzioni sono serie e penserà a dichiararsi. Sul più bello però un incidente rovinerà tutta l’atmosfera romantica. Ce la faranno i due ragazzi a coronare il loro sogno d’amore? Solo seguendo le prossime puntate di Tempesta d’Amore su Rete 4 lo potrete scoprire.