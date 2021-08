Amadeus, nuovo programma in arrivo: grande novità per il conduttore

Amadeus torna al timone di un nuovo programma musicale in onda tra settembre e ottobre 2021 con due appuntamenti: tutti i dettagli

Grande novità in arrivo per la carriera televisiva di Amadeus. Nel prossimo mese di settembre 2021 vedremo l’amatissimo conduttore televisivo al timone di Arena ’60 ’70 ’80. Il nuovo format in onda su Rai1 si svilupperà all’Arena di Verona. Questa ultima diventerà un’enorme discoteca all’aperto dove il dee jay sarà appunto Amadeus.

Il conduttore televisivo, dopo gli ultimi due Festiva di Sanremo, tornerà a far ascoltare la musica incentrandosi, questa volta, sui vinili degli anni sessanta, settanta e ottanta. Ma la notizia che fa impazzire tutti, è che le storiche canzoni saranno interpretate da chi con la propria voce le ha portate ad avere successo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Antonella Clerici, risveglio sensazionale: grande stupore degli italiani

Arena ’60 ’70 ’80 con al timone Amadeus: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma musicale che andrà in scena nell’Arena di Verona

Amadeus dopo il successo riscosso al timone delle ultime due edizioni della kermesse sanremese, ritorna sul palcoscenico a fare ascoltare musica. Questa volta però ascolteremo le canzoni degli anni sessanta, settanta e ottanta direttamente dall’incantevole Arena di Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Alessandro Cattelan e Serena Rossi alla conduzione, che bomba: pubblico in delirio

Arena ’60 ’70 ’80 andrà in onda nel mese di settembre 2021. Il debutto è previsto nella serata di sabato 25 su Rai1 con il primo appuntamento. Il secondo, invece, è stato fissato nella serata di sabato 2 ottobre. Non ci resta che attendere queste due date per tornare a sognare assieme ad Amadeus. Questo nuovo impegno lavorativo per il conduttore si rivelerà come sempre un grande successo.