Tragedia nell’Ajax, il 16enne Noah Gesser morto in un incidente stradale

L’Ajax è in lutto. Il giovane Noah Gesser è morto a soli 16 anni in seguito ad un incidente stradale risultato poi essere fatale

Una terribile notizia quella che ha colpito il mondo del calcio. A soli 16 anni, il giovane Noah Gesser è morto a seguito di un incidente stradale. Si trovava in auto assieme al fratello di 18 anni, quando lo scontro frontale con un taxi-van è risultato essere fatale. Considerato uno dei più grandi talenti della primavera olandese, era stato anche contattato dal ct dell’Indonesia Under 19.

L’Ajax ha dato tramite i suoi canali social la triste notizia. “Il club è profondamente rattristato dalla tragica scomparsa del giocatore delle giovanili, Noah Gesser. I nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari“ il messaggio.

Morto Noah Gesser, il talento dell’Ajax aveva solo 16 anni

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da ogni parte del mondo per la tragica scomparsa di Noah Gesser, talento 16enne dell’Ajax morto in seguito ad un incidente stradale col fratello.

Acquistato nel 2018 dall’Alphense B. Jgd, è sempre stato visto come uno dei più grandi talenti del club in prospettiva. Partito come difensore, col tempo il giocatore è stato spostato sempre più avanzato in campo, rimanendo sempre di sicuro affidamento. Sarebbe dovuto presto passare alla selezione successiva del suo club e chissà un giorno in prima squadra.