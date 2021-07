Amici, matrimonio per due ex allievi: proposta da pelle d’oca – FOTO

Due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi convolano a nozze: proposta di matrimonio magnifica ed inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BRYAN RAMIREZ 🇨🇴 (@bryanramirez_official)

“Mi ha detto di sì”, così Bryan Ramirez ha annunciato che presto convolerà a nozze con la futura sposa Paola De Filippis. “Quando sono caduto tu sei stata lì a prendermi, mi hai dato forza anche quando la forza non c’era, la mia vita ha è cambiata 360° da quando ci sei tu”, una dedica al miele dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Bryan Ramirez è arrivato secondo nella sezione danza nel 2017, edizione vinta da Irama per il canto e Lauren Celentano per il ballo. Diverso destino per Paola De Filippis che partecipò alla stessa edizione del ballerino colombiano, ma uscendo nella fase pomeridiana del talent show.

Amici, Bryan Ramirez e Paola De Filippis convolano a nozze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola De Filippis (@paola_de_filippis)

“Mi trema ancora il cuore. Mi hai reso la donna più felice di questo mondo. Non ho tante parole. Sembra un sogno, ma è la realtà. Ti dico di sì, oggi e sempre. Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo da per Sempre. Ti amo”. Paola De Filippis incredula per quanto accaduto ha accettato di sposare Bryan.

La loro relazione dura da tre anni, pochi mesi dopo la fine del talent show che li ha visti coinvolti.