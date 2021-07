Can Yaman e Diletta Leotta, parla la domestica: rivelazione incredibile!

Mentre si fanno sempre più forti le voci di una rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta, la domestica della presentatrice Dazn avrebbe fatto delle dichiarazioni clamorose, che farebbero riflettere sulla relazione fra i due.

Gli sviluppi della relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta sono senz’altro uno dei tormentoni di quest’estate. Se loro due si professano innamorati e centellinano le apparizioni pubbliche, dall’altra ci sono numerose persone pronte a giurare che la loro unione è frutto solamente di un accordo professionale e nulla di più.

Alessandro Rosica, che si dichiara esperto di gossip, ha seguito l’evolversi della relazione, continuando a sostenere che fosse costruita. Ha infine annunciato che i due continuavano a litigare e faticavano a sopportarsi, già durante la loro vacanza in Turchia. In seguito, ha iniziato a sostenere che fra i due sarebbe tutto finito per incompatibilità caratteriale.

Can Yaman e Diletta Leotta: lui non è mai stato a Milano?

Anche l’opinionista e appassionata di gossip Deianira Marzano sta seguendo con attenzione la probabile rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta. Ha raccontato sui suoi canali social di essersi riuscita a mettere in contatto con la donna delle pulizie di Diletta nella casa milanese, città dove trascorre la maggior parte delle giornate lavorative.

Quanto rivela la domestica è clamoroso: non avrebbe mai visto Can Yaman nell’appartamento di Diletta Leotta. La donna avrebbe inoltre aggiunto, riferendosi alla presentatrice Dazn: “È una grande casinista“. Nel frattempo, Can è stato avvistato in Puglia, mentre Diletta sarebbe in Sardegna. Entrambi sono con amici: è davvero finita?

