Joe Bastianich accusato di molestie sessuali: dovrà risarcire 20 donne

Ora sono guai per Joe Bastianich. Il noto ristoratore è stato accusato di molestie sessuali nei suoi ristoranti, e dovrà risarcire alcune ex dipendenti

Una brutta vicenda quella che vede protagonisti Joe Bastianich e Mario Batali, due dei ristoratori più famosi di New York. Con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di almeno 20 donne, ora gli imprenditori saranno costretti a pagare una somma di 600.000 dollari per risarcirle. Le vittime erano dipendenti presso tre dei più popolari ristoranti presenti nella Grande Mela.

La procuratrice generale dello stato di New York Letitia James ha svelato la somma del patteggiamento. Ha poi parlato di un lavoro permeato da una cultura sessuale e basato su ricatti e ritorsioni che violavano leggi cittadine e statali a difesa dei diritti umani.

Joe Bastianich, molestie alle sue dipendenti: tutti i dettagli

Sarà ora anche la Batali&Bastianich Hospitality Group a dover pagare per l’accaduto. In seguito allo scandalo, lo scorso aprile la società ha chiuso definitivamente il più celebre dei ristoranti aperti da Joe Bastianich e Mario Batali: il Del Posto. “I due imprenditori hanno permesso che si venisse a creare un ambiente di lavoro intollerabile, con comportamenti vergognosi e inappropriati in qualsiasi situazione” si legge nel report della procuratrice James: “La celebrità e la fama non assolvono nessuno, la legge persegue tutti allo stesso modo“.

La cifra di 600.000 dollari come patteggiamento è stata decisa dopo oltre quattro anni di inchieste. Accertati comportamenti scorretti come proposte spinte, palpeggianti non richiesti e commenti espliciti.