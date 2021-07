Uomini e Donne, lei rivela la rottura: “Ho trent’anni, è patetico” – FOTO

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha deciso di ufficializzare la decisione di lasciarsi. Scopri di chi si tratta ed il lungo sfogo di lei, che ha rivelato come la relazione fosse incrinata da diverso tempo.

C’erano stati diversi segnali qualche giorno prima che la coppia di Uomini e Donne decidesse di lasciarsi. Samantha Curcio aveva pubblicato sui propri canali social un lungo post, accompagnato da un’immagine che riportava la scritta “Non avere paura“. Era un invito a non tradire sè stesse, neanche se ciò che si fa è condannato da tutti.

Anche Alessio Cenniccola aveva pubblicato uno strano video con il proprio cane, dove paragonava l’amore puro e disinteressato di un animale con l’incapacità degli uomini di fare voler bene allo stesso modo. Insomma, Sia Alessio che Samantha avevano lasciato trapelare che c’era qualcosa che non andava nel loro amore da diversi giorni.

Uomini e Donne, la fine della favola: lo sfogo di Samantha

Alle cinque del mattino di domenica 18 luglio, l’ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, ha pubblicato una lunga lettera in cui spiega perchè ha deciso di lasciarsi con Alessio Cennicola. Inanzitutto, lei sceglie di mettersi a nudo riconoscendo le sue insicurezze e di aver cercato di fingere per diverso tempo che andasse tutto bene.

Da quando sono uscite le foto del presunto tradimento di lui, che si abbracciava in discoteca con un’altra, la coppia ha smesso di parlarsi. Secondo Samantha fra lei ed il suo ex compagno ci sarebbero due stili di vita troppo diversi, oltre che la voglia di vivere la vita diversamente. Inoltre, lei non manda giù che lui consideri la discoteca più importante di lei.

Sembrerebbe che Alessio le abbia chiesto di aspettare fino a lunedì prima di raccontare che si erano lasciati, ma Samantha ha deciso di raccontare subito in maniera trasparente cosa le era successo, trasformando la sua storia in un incoraggiamento a superare le insicurezze. E lui? Sui social scrive: “Tempo al tempo, avrete tutte le risposte“.

Ecco il lungo sfogo di Samantha Curcio su Instagram: