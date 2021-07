Covid-19, bollettino 17 luglio: 3.121 contagiati e 13 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, sabato 17 luglio. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi.

Le ultime notizie sono in linea rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagiati è in leggero aumento: 3.121 a fronte di 244.797 tamponi processati (ieri erano 2.898 i nuovi positivi). Un piccolo incremento si registra anche sui decessi con 13 vittime (ieri sono stati 11). I guariti odierni sono 2.328.

Bollettino Covid del 17 luglio, i dati aggiornati regione per regione: i contagi

Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si è registrato un ulteriore aumento dei contagi. Rispetto ai 2.898 positivi di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati 3.121 gli italiani che hanno contratto il Covid-19. Ma veniamo adesso ai dati aggiornati delle singole regioni.

Nella giornata di oggi, sabato 17 luglio, nel Lazio sono stati registrati +500 nuovi positivi, nel Veneto +424, in Toscana +222, in Emilia Romagna +207, in Campania +238, in Sardegna +190, in Calabria +51, in Trentino +26, nelle Marche +53, in Friuli Venezia Giulia +30 e in Basilicata +11.