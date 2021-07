Calciomercato Milan, ancora un colpo in attacco: vicini alla chiusura! I rossoneri non si fermano a Giroud e sono in procinto di sferrare l’assalto decisivo

Il mercato del Milan sta vivendo un momento particolarmente caldo. In queste ore è diventato ufficiale l’acquisto di Oliver Giroud, che ha firmato un contratto biennale da quasi 4 milioni di euro a stagione. Brahim Diaz è di ritorno a Milanello dopo l’accordo trovato con il Real Madrid per un nuovo prestito biennale e diritto di riscatto. Qualche intoppo in più del previsto invece per Fodé Ballo-Touré, che non sosterrà le visite mediche oggi come previsto inizialmente. L’esterno mancino del Monaco, come riporta MilanLive.it, non potrà essere annunciato fino a quando non verranno definiti gli ultimi dettagli con il club francese. L’affare non è in discussione ma ha ancora bisogno di tempo per essere finalizzato. Nel frattempo Maldini e Massara si stanno concentrando sui rinnovi contrattuali dei pilastri attualmente in rosa. Kjaer e Kessie sono stati tra i più positivi dello scorso campionato e dovrebbero essere blindati per gli anni a venire. I rossoneri faranno uno sforzo soprattutto per il centrocampista ivoriano, corteggiato da mezza Premier League, avvicinandosi ai 5 milioni netti richiesti. Più semplice il discorso per il difensore danese, ormai vicino alla firma che lo legherà altri tre anni alla causa del ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, ancora un colpo in attacco: Jovic dal Real Madrid

Lo stesso reparto offensivo, però, non si fermerà al solo arrivo di Giroud. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un’offerta ufficiale del Milan al Santos per Kaio Jorge. Maldini vorrebbe portarlo in Italia per circa 6 milioni, ma i brasiliani non scendono sotto la richiesta di dieci. A quanto pare, però, il talento verdeoro non sarebbe l’unico sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Dalla Spagna riportano una chiusura imminente della trattativa per Luka Jovic. ‘Diariogol.com’ dà quasi per fatto il colpo, con l’attaccante del Real Madrid che andrebbe a completare la rosa di Pioli. Ibrahimovic ne avrà ancora un po’ per il recupero al ginocchio, mentre Leao è sulla lista dei partenti. Proprio per questo il solo Giroud non può bastare. L’attaccante serbo, l’ultimo anno in prestito all’Eintracht Francoforte, sarebbe il profilo perfetto, vista la giovane età (classe ’97) e la grande qualità tecnica. Le ‘Merengues‘ lo hanno pagato 60 milioni di euro due anni fa e per non creare una minusvalenza potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto. L’intesa tra il Milan e il centravanti è già sul piatto e qualora arrivasse il via libero definitivo dalla capitale spagnola, sarebbe pronto ad imbarcarsi direzione Malpensa.