Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Giuseppe alle strette, dirà la verità

Le anticipazioni sulle nuove puntate de “Il Paradiso delle Signore 6” vedono numerosi colpi di scena. I protagonisti sembrerebbero essere, in particolare due uomini e le loro vicende amorose.

In questi giorni, sono in corso le riprese de “Il Paradiso delle Signore 6“, che andranno in onda in autunno su Rai 1: sono filtrate numerose anticipazioni ed indiscrezioni riguardo l’amatissima soap opera. Se infatti gli spettatori si sono lamentati della prevedibilità della stagione 5, le nuove puntate promettono numerosi colpi di scena.

Fra i protagonisti delle nuove puntate ci saranno due uomini, Salvatore e Giuseppe. Il barista, infatti, potrebbe trovare di nuovo l’amore. Dopo la partenza di Cosimo per Parigi, infatti, sua moglie Gabriella potrebbe riscoprire i sentimenti mai del tutto sopiti per Salvatore. Resta da capire se lui potrà perdonarla o se invece si avvicinerà ad Irene.

Il Paradiso delle Signore 6: arriva l’amante di Giuseppe

Secondo le anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore 6”, Giuseppe potrebbe trascorrere dei momenti molto difficili. Si scoprirà infatti che, durante la sua permanenza in Germania si era trovato un’amante, Petra. Dopo aver ricevuto una lettera dalla donna, lui dovrà fare chiarezza con sua moglie Agnese.

Ma non finisce qui: Giuseppe riceverà anche l’improvvisa visita di Petra, che rivelerà a tutti il suo segreto. La donna, inoltre, non arriverà a Milano da sola, ma in compagnia di una bambina, che è la figlia di Giuseppe. La famiglia Amato dovrà dunque fare i conti con un vero e proprio choc, da cui potrebbe uscirne divisa.

