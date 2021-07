La sostituta di Belen a Tu Si Que vales: è un’ex concorrente di Amici

Mediaset avrebbe già deciso con chi sostituire Belen a “Tu Si Que Vales”: proprio in questi giorni, infatti, la showgirl argentina ha partorito la sua seconda figlia, Luna Mari, e adesso si gode il meritato riposo.

Il 12 luglio Belen ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Mari. Nello stesso giorno, sono iniziate a Roma le registrazioni delle nuove puntate di “Tu Si Que Vales” che dovrebbero andare in onda su Canale 5 il 2 di ottobre, anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale della data di inizio da parte di Mediaset.

Questo significa che sicuramente Belen non ci sarà nelle prime puntate del talent “Tu Si Que Vales”, ma arriverà più tardi. Mediaset avrebbe pensato di trovare una sua sostituta che possa affiancare i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si tratterebbe di una ballerina che ha incantato tutti nell’ultima stagione di “Amici”.

Tu Si Que Vales, la sostituta di Belen sarà Giulia?

L’ex ballerinia di “Amici”, Giulia Stabile, sarebbe stata avvistata da diverse persone dietro le quinte del programma “Tu Si Que Vales”, tanto che si è diffusa l’indiscrezione che lei sostituirà Belen nelle registrazioni delle prime puntate. La diretta interessata non ha ancora confermato se è andata in studio come ospite o perchè è stata ingaggiata.

Belen, però, non ha alcuna intenzione di mettere in pausa la sua carriera per la gravidanza, e tornerà al lavoro dopo pochi giorni di riposo. Oltre a “Tu Si Que Vales”, l’argentina dovrebbe anche essere la protagonista di una trasmissione dedicata alla maternità che sarebbe trasmessa il prossimo autunno da Italia Uno.