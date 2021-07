Fedez festeggia l’Italia e spoilera: dove abita Donnarumma? – VIDEO

Fedez festeggia l’Italia e nell’esultanza finale spoilera anche dove abita Gigio Donnarumma. Il video è già diventato virale

Venti milioni di italiani davanti alla tv ieri sera per seguire Italia-Inghilterra degli Europei di calcio e per fare festa insieme agli azzurri. Tra loro anche numerosi Vip, come Fedez e Chiara Ferragni che sono rimasti in casa a vedere la partita come avevano già fatto nelle occasioni precedenti.

Alla fine della partita, come tutti hanno celebrato il successo e hanno voluto condividere la loro gioia con i follower. Ma c’è un filmato in particolare che ha attirato l’attenzione. Fedez infatti spoilera, senza chiedere il permesso, dove abita Gigio Donnarumma: è un suo vicino di casa a City Life, l’elegante sona residenziale di Milano che ospita molti Vip.

Il marito di Chiara Ferragni non sa di preciso quale sia il suo balcone, ma poco importa: lo vuole aspettare quando tornerà a casa per fare festa con lui. Poi però nei prossimi mesi sarà più difficile incontrarlo visto che sta per firmare un ricchissimo con il PSG. Da agosto sarà a Parigi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Carrà, spunta un filmato commovente: “Non me lo aspettavo” – VIDEO

Fedez festeggia l’Italia e spoilera: non aveva capito subito

Quello che però Donnarumma può fare, la prima volta che vedrà il sui vicino di casa famoso, è spiegargli le regole del calcio. Fedez e Chiara Ferragni ci hanno messo un po’ per capire che l’ultima parata del nostro portiere era stata decisiva per vincere gli Europei di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

“Abbiamo vinto? Raga, abbiamo vinto?“, ha chiesto e poi ha capito che era veramente così. Poi ci ha scherzato sopra: “Ci abbiamo messo un po’ a capirlo ma siamo CAMPIONI D’EUROPA!”.