Dayane Mello, un grande gesto in ricordo di Lucas: fan senza parole – VIDEO

Grande gesto quello compiuto da Dayane Mello in ricordo di Lucas e per la sua famiglia: l’annuncio dato nelle Insta Stories

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello non ha fatto spegnere i riflettori puntati su se stessa. La modella brasiliana nel corso dell’esperienza vissuta nel reality di Mediaset ha dovuto affrontare un gravissimo dolore: la morte del fratello Lucas. Una perdita cha ha segnato tantissimo la Mello la quale sin dal primo giorno ha cercato in ogni modo di farsi forza, continuando addirittura la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

In questi mesi l’ex gieffina ha più volte parlato della sua sofferenza che ha trovato ulteriore peso con la morte della mamma, Ivone Dos Santos, scomparsa lo scorso 19 maggio a causa di un tumore. Intanto il cuore di Dayane Mello rimane diviso tra l’Italia e il Brasile dove si trova il resto della famiglia.

Proprio di recente la modella brasiliana ha annunciato nelle sue Insta Stories un bellissimo gesto che avrebbe compiuto in ricordo di Lucas e per aiutare i suoi familiari che non starebbero passando un buon periodo. Il gesto della Mello ha emozionato tutti i suoi fans.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Belen Rodriguez presenta Luna Marì: quel dettaglio che le rende uguali – FOTO

Dayane Mello e il gesto in ricordo di Lucas: un sogno che si realizza per tutta la famiglia

Dopo la morte di Lucas e quella di Ivon Dos Santos, madre di Dayane, la famiglia dell’ex gieffina non starebbe attraversando un buon periodo. Per questo motivo la bellissima brasiliana ha deciso di compiere un gesto pazzesco che ha emozionato davvero tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Clementino l’ha fatto davvero: dedica incredibile alla Nazionale – FOTO

GUARDA QUI IL VIDEO DI DAYANE MELLO>>> L’Insta Stories dell’ex gieffina

Solo alcuni giorni fa la Mello ha annunciato di aver acquistato la casa in Brasile dove viveva Lucas, il fratello minore morto in un incidente stradale mentre lei si trovava qui in Italia, nella casa del GF Vip 5. Dayane ha mostrato delle foto su cui ha scritto: “Questo posto era il preferito di Lucas. Ci ha vissuto per un anno“. Un sogno che si realizza per la Mello ma anche e soprattutto per la sua famiglia.