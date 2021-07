Anticipazioni Beautiful, nuovo dramma in arrivo: incredibile epilogo

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di Beautiful. Gli appassionati della soap opera americana saranno catapultati nelle vicende dei protagonisti, tra queste il dramma di Thomas

I nuovi episodi della soap opera americana, Beautiful, continueranno a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Ancora al centro dell’attenzione Sally e Brooke. Katie comunicherà a Steffy di aver lasciato Bill in quanto la fiducia che riponeva nel ragazzo è ormai svanita.

Intanto Ridge si trova a Las Vegas con Shauna e, Brooke cerca in ogni modo di mettersi in contatto con il Forrester ma senza alcun successo. Donna rassicura sua sorella: tutto si sistemerà. Ma Brooke riceverà un’altra visita da Bill e la Logan sarà costretta a mandare via lo Spencer per non avere ulteriori guai: la cosa sembra già abbastanza complicata.

Anticipazioni Beautiful, nuovi colpi di scena pazzeschi: l’iniziativa di Shauna

Shauna sorprenderà gli appassionati della soap opera americana Beautiful. Nonostante fosse disposta a tutto pur di ottenere Ridge, la madre di Florence spingerà il Forrester nelle grinfie di Brooke. Intanto la Logan ordina al pilota di individuare la posizione di Ridge e di riportarlo a casa. Flo invece inizia a capire che Sally comincia a covare qualcosa con Wyatt: la Spectra approfittando della sua ‘finta malattia’ ha provato a baciare lo Spencer.

Le vicende di Thomas lasceranno tutti senza parole. Il Forrester scopre che Vinny è morto di sua spontanea volontà. Il Walker si è suicidato per i sensi di colpa che provava nei confronti del suo miglio amico. Il ragazzo porterà le prove a Justin per tirare via dalla prigione sia Liam che Bill ma l’avvocato lo chiuderà in una gabbia. Per quale motivo? Justin vuole impossessarsi dell’azienda degli Spencer.