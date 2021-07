Estate in Diretta, clamorosa decisione: non era mai accaduto prima

Novità assoluta per l’Estate in Diretta, con Roberta Capua e Gianluca Semprini che festeggiano la grande notizia: andiamo a vedere cosa succede.

Grandissima notizia per il programma di Roberta Capua e Gianluca Semprini. Infatti la Rai ha affidato ad ‘Estate in Diretta‘ il lungo pre-partita di Italia-Inghilterra. Il programma estivo della televisione statale, solitamente va in onda dal lunedì al venerdì. Questa volta in occasione della finale di Euro 2020 sarà esteso con una puntata durante il giorno di domenica.

POTREBBE INTERESSARTI >>>

I due conduttori accompagneranno il pubblico prima della serata che potrebbe rivelarsi storica per la Nazionale Italiana. Inoltre la Rai ha voluto quindi premiare la trasmissione per gli ottimi ascolti nel corso della settimana. L’appuntamento quindi è per domenica 11 luglio, con la diretta che inizierà alle ore 18:00. Andiamo quindi a vedere tutte le novità sulla puntata.

Estate in Diretta, ampio pre-partita in occasione della finale di Euro 2020: la programmazione

Ad annunciare la grande novità ci ha pensato proprio la conduttrice del programma, Roberta Capua. Infatti intervenendo nella diretta Instagram dell’esperto di televisione Davide Maggio, la Capua ha rivelato che andrà in onda prima della finale di Euro 2020, Italia-Inghilterra. La trasmissione racconterà le ore che precedono il grande partita, con immagini esclusive direttamente dall’esterno del Wembley Stadium.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, spuntano i nomi dei primi quattro concorrenti: che sorpresa

Capua e Semprini, infatti, intervisteranno i tifosi italiani all’esterno dello stadio inglese. Inoltre sono previsti anche ospiti in studio e collegamenti in diretta che raccoglieranno le impressioni pre-partita dei tifosi. L’appuntamento televisivo, infatti, durerà fino a prima del match previsto per le ore 21. Grande attesa quindi per l’evento atteso da tutti gli italiani, nella speranza della vittoria del secondo Europeo nella storia degli azzurri.