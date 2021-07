Tu Si Que Vales, presenza di Belen Rodriguez in dubbio: il motivo

Le registrazioni della nuova stagione di Tu Si Que Vales avranno inizio questa seconda settimana di luglio: è in dubbio la presenza di Belen

Manca poco al via delle registrazioni di Tu Si Que Vales ma resta in dubbio la presenza di Belen Rodriguez. Difatti, il programma del sabato sera in onda su Canale Cinque, come anticipato da Tv Blog, sarà confezionato a partire da questa seconda settimana di luglio ma la bellissima showgirl argentina potrebbe dare buca. La gravidanza di Belen è agli sgoccioli e la secondogenita, Luna Maria, potrebbe nascere da un momento all’altro.

La Rodriguez è stata riconfermata da Mediaset assieme all’intero cast di Tu Si Que Vales dopo il grandissimo successo che hanno ottenuto le altre stagioni. La conduttrice infatti teneva assicurato il suo posto sul palcoscenico assieme ad Alessio Sakara e a Martin Castrogiovanni, ma qualcosa adesso potrebbe cambiare.

Tu Si Que Vales, in dubbio la presenza di Belen Rodriguez: gravidanza agli sgoccioli

E’ in dubbio la presenza di Belen Rodriguez al timone di Tu Si Que Vales a causa della gravidanza: a breve potrebbe nascere Luna Maria, la secondogenita avuta dal suo attuale compagno Antonio Spinalbese.

Non ci sono dubi sul resto del cast che come dicevamo è stato interamente riconfermato. A mantenere gli stessi ruoli delle edizioni precedenti ci saranno anche Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e la simpaticissima Sabrina Ferilli che rappresenterà il voto del pubblico.