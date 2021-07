Vaccino Covid, Johnson efficace contro la variante Delta: la conferma arriva direttamente dall’azienda americana. La risposta immunitaria sarebbe di almeno 8 mesi

La variante Delta, conosciuta inizialmente come “indiana“, continua a tenere in apprensione milioni di persone in giro per il mondo. Al momento attuale sembra essere quella più contagiosa e insidiosa in diversi Paesi, compresa l’Inghilterra, l’Australia e gli Stati Uniti. Proprio oltre Oceano è stato preventivato che nel giro di un mese almeno il 90% dei nuovi contagi sarà dovuto a questa matrice. Notizie incoraggianti arrivano però dall’efficacia della copertura che offrono proprio i vaccini americani. Secondo un recente studio anche il monodose di Johnson & Johnson sarà in grado di prevenire forme gravi nella quasi totalità dei casi.

I risultati sono ancora preliminari ma promettenti. I ricercatori hanno analizzato il sangue di 10 persone che erano state vaccinate con il vaccino Johnson & Johnson e lo hanno testato contro molteplici varianti, tra cui la Delta.

Hanno scoperto che il la risposta immunitaria sembra essere davvero efficace in tutte le condizioni.

Vaccino Covid, Johnson efficace contro la variante Delta: la conferma di uno studio americano

“Gli studi recentemente condivisi rafforzano la capacità del siero di J&J di aiutare a proteggere la salute delle persone a livello globale“, ha dichiarato il dott. Paul Stoffels, vicepresidente del comitato esecutivo e direttore scientifico di Johnson & Johnson.

I dati precedenti hanno indicato che altri vaccini, compresi quelli prodotti da Pfizer e Moderna, sono in grado di resistere alla mutazione del virus.

Nonostante l’unica somministrazione l’effetto desiderato sembra essere lo stesso. In base a quanto dichiarato dal Dr. Dan Barouch, direttore del Center for Virology and Vaccine Research presso il Beth Israel Deaconess Medical Center, la copertura garantita dovrebbe arrivare ad almeno 8 mesi.