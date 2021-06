Arrestata icona della Tv italiana anni ’80: il motivo

Arrestata icona della Tv italiana anni ’80: con lui sono cresciute intere generazioni. E’ stato fermato dalla polizia spagnola a Madrid

E’ diventato famoso in Italia negli anni ’80 interpretando il ruolo del ventriloquo del corvo Rockfeller. Stiamo parlando del produttore televisivo spagnolo José Luis Moreno, molto apprezzato anche nel nostro Paese e ora alle prese con seri problemi con la giustizia. Nelle ultime ore è stato infatti arrestato con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro.

L’imprenditore e uomo d’affari, è stato fermato dalla polizia di Madrid, nella mattinata di martedì 29 giugno, poco dopo le 08:30, nella sua abitazione. Tra gli altri reati che gli vengono contestati c’è anche quello di appropriazione indebita. Moreno, 74 anni, è stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Titella”, che coinvolge almeno cinquanta persone ed è supervisionata dal capo della Corte centrale del tribunale nazionale di Madrid, Ismael Moreno.

LEGGI ANCHE >>> Tale e Quale Show 2021, indiscrezione pazzesca: ci sarà anche lei nel cast!

LEGGI ANCHE >>> Rosalinda Cannavò sull’Ares Gate: “Temo che mi possa accadere qualcosa” – VIDEO

Arrestata icona della Tv italiana anni ’80: in manette Josè Louis Moreno

Come riportato dall’agenzia di stampa spagnola EFE, l’arresto di Moreno fa parte di un’indagine in corso contro una rete internazionale di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L’operazione è stata condotta dall’Unità Centrale per la Criminalità Economica e Fiscale (UDEF) della Questura Superiore in collaborazione con la Guardia Civile di Barcellona.

Secondo TVE, una rete commerciale internazionale, che coinvolgerebbe Moreno, dirotterebbe parte dei profitti delle sue attività criminali in molteplici attività, la maggior parte delle quali legate al mondo cinematografico e televisivo.

Secondo quanto si apprende dalla Spagna ci sarebbero oltre al noto volto televisivo altri arresti. Al momento però non sono state fornite maggiori informazioni sulle generalità.