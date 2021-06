WhatsApp, niente paura per gli utenti: potranno finalmente farlo

Una grande novità arriva per gli utenti di WhatsApp. Infatti a breve si potrà mandare un messaggio senza avere il contatto: scopriamo come fare.

WhatsApp è forse l’applicazione con più trucchi scoperti dagli utenti. Infatti l’app regala mille sorprese tra trick presenti al suo interno e funzioni di terzi che migliorano l’esperienza al suo interno. Ad esempio esiste un modo per mandare un messaggio senza salvare il numero di telefono. Infatti solitamente per poter mandare un testo ad un contatto dobbiamo prima salvarlo in rubrica.

Questo trucco è disponibile sia per su Android che su iOS. Infatti bisognerà aprire il browser del telefono ed andare al link http://wa.me/xxxxxxxxxx. Ovviamente al posto delle ‘x‘ bisognerà scrivere il numero di telefono a cui vogliamo scrivere, preceduto dal prefisso internazionale. Così verrete indirizzati ad un pagina di WhatsApp Web con il numero del destinatario e un pulsante verde. Una volta premuto il pulsante verde potrete finalmente chattare senza aver aggiunto il contatto in rubrica.

WhatsApp, nuova funzione per gli utenti: arriva lo ‘Shop’ come in Facebook

A breve su WhatsApp arriveranno i pagamenti, una vera e propria rivoluzione partita da Brasile ed India. I due paesi, infatti, hanno testato per prima la funzione che adesso è pronta a sbarcare per gli utenti di tutto il mondo. A pubblicare l’indiscrezione ci ha pensato la sezione ‘FAQs’ del sito ufficiale. Qui si può leggere: “La funzione è implementata in specifici paesi e su alcuni apparecchi“. Quindi a breve gli utenti potranno inviare denaro ad amici, familiari ed in futuro anche ad attività commerciali.

Il colosso americano ha affermato che a breve la funzione sbarcherà anche nel resto del mondo. Infatti i pagamenti sono apparsi sicure ed anche gli utenti europei sono pronti a sperimentare il nuovo tool. Stando al portale specializzato, WABetaInfo, a breve la novità sarà introdotta anche in Spagna e Gran Bretagna. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo sull’applicazione.