Calciomercato Juventus, è fatta per il primo colpo: Allegri gongola

Primo colpo in chiusura per il calciomercato della Juventus. Allegri è pronto ad accogliere il rinforzo estivo: le cifre dell’operazione.

La Juventus sta lavorando sul calciomercato per dare una formazione competitiva a mister Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico toscano ha chiesto di rinforzare il centrocampo, proprio viste le performance della passata stagione. Una mediana tutta da ristrutturare, quella che richiede l’allenatore toscano, tra cessioni inaspettati e acquisti pronti a garantire un futuro al centrocampo bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Carolina Morace colpita da un lutto improvviso: “Sarai sempre con noi” – FOTO

Stando a quanto riportato da Paolobargiggia.it: “Juve e Sassuolo hanno trovato l’intesa sul prezzo e sulle modalità di pagamento per il trasferimento di Locatelli in bianconero“. Ma l’informazione dell’esperto di mercato non si ferma qui. Infatti per Bargiggia il colpo sarebbe addirittura in chiusura, con Juventus e Sassuolo pronti ad ufficializzare la trattativa che porta Manuel Locatelli in bianconero. Andiamo quindi a vedere tutte le cifre.

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli vicino ai bianconeri: c’è l’accordo

Manuel Locatelli, quindi, è pronto a vestire la maglia della Juventus. Come riporta Paolo Bargiggia ci sarebbe un accordo 40 milioni di euro. Per le modalità di pagamento si proseguirà con un prestito biennale e obbligo di riscatto. 10 milioni per il primo anno, 10 per il secondo e il saldo finale a 20 milioni. Un pagamento dilazionato anche a causa della crisi scaturita dal Covid-19. Inoltre i bianconeri stanno cercando di risanare il bilancio, dopo anni di spese folli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema: nome e data di uscita del film

Sempre secondo Paolo Bargiggia nell’affare dovrebbe rientrare anche il giovane difensore Radu Dragusin. Con la cessione del calciatore romeno, la Juventus andrebbe a saldare subito la prima rata del pagamento da 10 milioni di euro. Con l’acquisto di Locatelli, che era già nell’aria da diverso tempo, la Juventus adesso deve guardare al mercato in uscita con l’obiettivo di far cassa per chiudere al meglio il bilancio.