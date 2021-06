Canale 5, decisione vicina: la domenica pomeriggio tocca a lei

Canale 5, decisione vicina: il rebus della domenica pomeriggio (e della sera) sarà svelato alla presentazione dei palinsesti. Tocca a lei?

Il mistero sarà svelato presto, con la presentazione dei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno. Ci sono in realtà programmi che andranno avanti per tutta la stagione, ma la domenica pomeriggio rimane per il momento un mistero. L’unica certezza emersa nelle ultime settimane è la cancellazione di ‘Domenica Live’ con Barbara D’Urso mentre il resto rimane legato al campo delle ipotesi.

Non così è per Rai Uno, perché nei palinsesti ufficiali è stata riconfermata alle 14 ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier e alle 17.15 Francesca Fialdini con ‘Da Noi – A ruota libera’. Due programmi, soprattutto quello della Venier, che hanno chiuso la stagione con numeri da record. E allora che fare per rimediare?

Secondo TvBlog, sul tavolo di Mediaset ci sono tante idee ma al momento nessuna conferma ufficiale. Di certo Barbara d’Urso è candidata ad essere ridimensionata perdendo in un colpo solo ‘Domenica Live’ ma anche ‘Live – Non è la d’Urso’ perché il tagli9o che vuole dare la direzione è quello di un contenitore domenicale (o due, come succede su Rai Uno) meno trash e più adatto alle famiglie. E il nome caldo resta quello di Silvia Toffanin.

Il successo di ‘Verissimo‘ è sotto gli occhi di tutti e l’idea di Canale 5 è quello di riproporre un programma simile. Oppure lo stesso, allungato e portato alla domenica pomeriggio invece del sabato. Ma serve anche un programma forte per lanciarlo, perché ‘Domenica In’ arriva subito dopo il Tg 1. Attualmente dopo il Tg5 dell’ora di pranzo c’è ‘L’Arca di Noè’, ma forse gli animali non bastano.

Toffanin candidata forte ma non l’unica. Perché a Canale 5 presto sbarcheranno ufficialmente sia Elisa Isoardi che Adriana Volpe, due conduttrici che potrebbero reggere benissimo l’impatto del domenicale. Così come Lorella Cuccarini, che in passato con quel genere di talk show si era tolta grandi soddisfazioni.

Praticamente archiviata l’ipotesi di infilare nella domenica pomeriggio uno dei due programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne o Amici), resta un’altra ipotesi. A settembre partirà il GF Vip 6 e quindi Alfonso Signorini potrebbe condurre un approfondimento domenicale sul reality.