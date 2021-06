GF Vip, ex concorrente ha detto addio alla Tv: il motivo è sorprendente

Asia Nuccetelli dopo l’esperienza vissuta con sua madre al GF Vip ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo: il motivo

Affermatasi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli ha deciso di allontanarsi dalla Tv. A renderlo noto è stata Antonella Mosetti, madre della showgirl, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero.

La Mosetti ha spiegato il motivo per il quale sua figlia ha deciso di non coltivare la sua stessa passione e dunque le cause che l’hanno spinta a non andare oltre il GF Vip e alle poche ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.

“Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia”, ha spiegato Antonella Mosetti. Ed è proprio per questo, secondo la showgirl, che Aisa ha deciso di prendere le distanze.

La Nuccetelli dopo l’esperienza vissuta con sua madre Antonella al Grande Fratello Vip ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Nell’intervista rilasciata al settimanale Vero, la Mosetti ha spiegato che il mondo attuale della Tv ha fatto si che Asia prendesse le distanze: “E per questo sono la mamma più felice del mondo“.

Intanto la Nuccetelli al momento si dedica alle sue passioni, tra queste quella per i cavalli: “Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quand’era piccina”. Difatti, Asia aveva soli tre anni quando la Mosetti, mentre si trovava in Calabria per lavorare a un fotoromanzo, portava sua figlia ad un maneggio poco distante: “Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione“.