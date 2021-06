Pippo Baudo torna in prima serata, sorpresa per i fan: pronta per lui una serie di programmi speciali che lo riportano ad un vecchio amore

Da poco ha tagliato il traguardo degli 85 anni ma non è ancora stanco di televisione e di sperimentazioni. Complicato per Pippo Baudo trovare spazio in un mondo che gli ha dato tanto ma che ha contribuito in maniera decisiva e far crescere. Ogni tanto però spunta un progetto interessante, come quello che lo riporterà presto in prima serata.

Succederà il 27 luglio prossimo primo di tre appuntamenti speciali su Rai Tre. Insieme al giornalista Antonio Di Bella (che di rai Tre è stato anche direttore) racconterà al grande pubblico alcune delle opere italiane più belle. E lo farà in uno scenari speciale come l’Arena di Verona che finalmente ha riaperto al pubblico.

Primo appuntamento martedì 27 luglio con la ‘Cavalleria Rusticana‘ di Pietro Mascagni. Poi martedì 3 agosto toccherà a ‘Pagliacci‘ di Ruggero Leoncavallo e il gran finale martedì 10 agosto sarà dedicato ad ‘Aida‘ di Giuseppe Verdi. In realtà le tre opere sono state registrate fra ieri e oggi all’Arena, ma il pubblico potrà gustarsele per una serie di serate speciali.

Pippo Baudo torna in prima serata, un progetto come questo non si era mai visto

Pippo Baudo è un melomane convinto e non solo per il matrimonio con Katia Ricciarelli che arrivava da un mondo a lui affine. Il suo ruolo questo volta, al pari di Antonio Di Bella, sarà quello del presentatore ma con una veste particolare. Insieme introdurranno le opere, raccontando le trame ma anche diversi aneddoti e curiosità collegate a quello che il pubblico potrà vedere.

Un progetto mai visto in tv, se non su canali quasi tematici come Rai 5, a dimostrazione della versatilità del re dei presentatori. Nel cast della ‘Cavalleria Rusticana’ ci saranno Santuzza- Sonia Ganassi, Lola – Clarissa Leonardi, Turiddu- Murat Karahan, Alfio – Amartuvshin Enkhbat, Lucia – Agostina Smimmero. Nel cast di ‘Pagliacci’ tra gli altri

Nedda (nella commedia Colombina) – Marina Rebeka, Canio (nella commedia Pagliaccio) – Yusif Eyvazov, Tonio (nella commedia Taddeo lo scemo) – Amartuvshin Enkhbat, Peppe (nella commedia Arlecchino) – Riccardo Rados. E in quello di ‘Aida’ il re – Simon Lim, Amneris – Anita Rachvelishvili, Aida– Angela Meade, Radames – Jorge de Leòn, Ramfis– Michele Pertusi, prima ballerina – Eleana Andreoudi.