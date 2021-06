Una Vita, amore sul set per una celebre attrice: di chi si tratta

Scoppia l’amore sul set di ‘Una Vita’ la famosissima soap opera in onda su Mediaset. Andiamo a vedere quale attrice ha trovato l’amore durante le riprese.

La serie tv ‘Una Vita‘ sta riscuotendo un enorme successo sulle reti Mediaset e sul set di ‘Acacias 38‘ sarebbe nata anche una love story. Infatti ad ammetterlo ci ha pensato una delle protagoniste della soap opera, Clara Garrido. L’attrice interpreta la dark lady del ricco quartiere di Spagna. Inoltre la Garrido ha confessato di essersi fidanzata con uno dei registi della serie. I due, dopo una lunga conoscenza sul set, avrebbero deciso di intraprendere una relazione amorosa.

Inoltre Clara ha dichiarato che le dispiace non poter lavorare più con lui. Infatti la serie tv in Spagna si è conclusa da molto tempo. Nonostante ciò, Clara spera di lavorare anche in futuro con Nico, ossia il suo attuale fidanzato. Infatti l’attrice non vede l’ora di intraprendere nuovi progetti lavorativi descrivendo il suo ruolo in ‘Una Vita’, come una vera e propria benedizione. Infatti la Garrido ha ricordato l’emozione nel girare l’ultima scena, con l’intero set che ha fatto partire un applauso.

Una Vita, le anticipazioni riguardanti Clara Garrido: cosa succede sul set

Stando alle anticipazioni, Clara durante la serie riesce a raggiungere il suo grande obietivo ossia conquistare Felipe. Nonostante una corsa contro il tempo Marcia non riesce a fermare il matrimonio tra i due. Mentre invece la Sampaio, attraverso Andrade, riuscirà a scoprire la verità sull’alleanza tra Genoveva e Santiago. Quindi Santiago riuscirà a distaccarsi dalla dark lady.

Uscendo dai personaggi, invece, possiamo affermare che quello tra Clara e Nico non è l’unico amore nato sul set. Infatti Alvaro Quintana (Antonito Palacios) è felice insieme a Blanca, ossia una componente del team tecnico della telenovela. Durante le riprese l’attore è arrivato a farle una proposta di matrimonio a dir poco emozionante e adesso hanno una famiglia con il loro primo figlio, Bruno.