Francobolli rari, questo è uno dei più preziosi: vale una fortuna!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono veri e propri tesori. Ecco uno dei più rari di tutti

Il mondo del collezionismo riserva ogni giorno nuove sorprese. Ci sono migliaia di appassionati sparsi per il globo, disposti a spendere vere e proprie fortune pur di portarsi a casa pezzi rarissimi e praticamente introvabili in giro. Tra monete, francobolli, sneakers, vinili e chi più ne ha più ne metta, c’è un giro d’affari da milioni di euro.

Sicuramente uno dei “mercati” più antichi e fiorenti è quello legato ai francobolli rari. Che sia per un errore di stampa o per un rimando ad un particolare periodo storico, ce ne sono alcuni capaci di valere anche decine o centinaia di migliaia di euro. Ecco uno dei più rari: costa tantissimo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monete rare, questa vale 90.000 euro: controllate subito!

Francobolli rari, questo è uno dei più rari di tutti

Se siete alla ricerca di francobolli rari da rivendere per farci una fortuna, occhio a queso di cui vi stiamo per andare a parlare. Prendete subito la vostra vecchia collezione e controllate bene, perché potreste portarvi a casa una cifra assolutamente non da poco. Stando a quanto riferisce il portale di esperti Francobollirari.net, tra i più introvabili di sempre c’è il francobollo Vaticano Raro. La prima serie completa è composta da 11 pezzi, e può superare la valutazione monstre di 15.000 euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francobolli rari, ce n’è uno che vale 700.000 euro: potreste averlo voi!

Il consiglio è quello di controllare bene, perché ci sono anche produzioni successive il cui valore è nettamente inferiore, addirittura più che dimezzato alle volte. Bisogna anche stare attenti a non avere tra le mani la serie provvisoria del 1936 da 6 pezzi: questa vale non più di 1.300 euro.